البرازيل تتوعد اليابان في ذكرى اللقب الخامس

تتجه الأنظار، في التاسعة من مساء اليوم بتوقيت الإمارات، إلى ​هيوستن، حيث يلتقي منتخبا البرازيل واليابان في دور 32 من كأس ‌العالم لكرة ​القدم، في مواجهة تحمل بُعداً تاريخياً ومعنوياً.

وبعد يوم واحد فقط من هذه المواجهة، وتحديداً في 30 يونيو، تحل ذكرى مرور 24 عاماً على تتويج البرازيل بلقبها الخامس والأخير لكأس العالم في كوريا ⁠الجنوبية واليابان.

ففي مثل هذا اليوم عام 2002، شهدت مدينة يوكوهاما اليابانية فوز البرازيل 2-صفر على ألمانيا في النهائي.

وفرضت البرازيل هيمنتها بشكل كبير في تلك النسخة، إذ تصدرت مجموعتها بالعلامة الكاملة، ثم تغلبت في أدوار خروج ‌المغلوب على بلجيكا وإنجلترا وتركيا، قبل الفوز على ألمانيا في ‌النهائي بثنائية رونالدو.

منذ ذلك اليوم، لم تحصد البرازيل لقب ‌كأس العالم خلال النسخ التالية، في ‌أعوام 2006 و2010 و2014 و2018 و2022، وربما كانت الهزيمة الأكثر مرارة تلك التي تلقتها على أرضها ​عام 2014، عندما خسرت 7-1 ‌في قبل النهائي ​أمام ألمانيا التي تُوجت باللقب فيما ⁠بعد.

ويخوض الفريق البرازيلي، الذي يدربه كارلو أنشيلوتي، مباراة اليوم والنسخة الحالية من البطولة بشكل عام حاملاً على عاتقه إرثاً ثقيلاً وضغوطاً جماهيرية تطالبه بإنهاء ما ​يقارب ربع ⁠قرن من الغياب عن ⁠الألقاب العالمية.

وبعد التأهل لدور 32 في صدارة المجموعة الثالثة بانتصارين وتعادل وحيد في مجموعة ضمت المغرب واسكتلندا وهايتي، تشكل مباراة اليوم اختباراً أكثر وضوحاً لنوايا ⁠المنتخب في نسخة 2026 في أميركا الشمالية.

ففي الوقت الذي يستحضر الجمهور البرازيلي مشاعر الفخر بالتتويج باللقب الخامس في 2002، يدرك اللاعبون الحاليون أن التاريخ وحده لا يكفي للعبور، وعليهم بذل أقصى ما لديهم في مواجهة اليابان المتأهلة في المركز الثاني بالمجموعة السادسة، بعد تعادل مثير 2-2 مع ‌هولندا، وفوز كبير 4-صفر على تونس، وتعادل آخر 1-1 مع السويد.

كذلك تشكل المباراة فرصة للبرازيل ​للثأر لخسارتها أمام اليابان في طوكيو ودياً العام الماضي في بداية فترة أنشيلوتي.

وخسرت البرازيل 2-3 أمام اليابان في أكتوبر 2025، بعد أن كانت متقدمة 2-صفر، إذ استقبلت شباكها ثلاثة أهداف في أقل من 20 دقيقة، ​ليحقق المضيف فوزه الأول ‌على البرازيل في 14 مواجهة.

• البرازيل خسرت أمام اليابان ودياً 2-3 في أكتوبر 2025.