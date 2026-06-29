السن مجرد رقم.. لوكا مودريتش يواصل الإبهار في المونديال

قدم أسطورة كرة القدم الكرواتية، لوكا مودريتش، أداء أعاد إلى الأذهان أفضل سنواته، ليبهر حتى زملاءه في المنتخب، ويؤكد مجدداً مكانته الأسطورية في بلاده.

وقاد مودريتش (40 عاماً) منتخب كرواتيا لتحقيق فوز ثمين بنتيجة 2-1 على غانا، فجر أمس، ليضمن المركز الثاني في المجموعة الـ12 ويتأهل إلى دور الـ32 من كأس العالم، بعد عرض استثنائي.

وسيكون منتخب البرتغال، بقيادة النجم كريستيانو رونالدو، منافس كرواتيا في الدور المقبل.

وقال لاعب المنتخب الكرواتي، نيكولا فلاسيتش: «كأنه عاد بالزمن إلى الوراء 10 سنوات، لقد كان ذلك واحداً من أفضل العروض التي شاهدته يقدمها بقميص المنتخب الوطني».

وبعد تنفيذ دقيق لركلة ركنية من مودريتش، نجح فلاسيتش في تحويل الكرة برأسه إلى داخل الشباك، مسجلاً هدف الفوز لمنتخب كرواتيا.

ووفقاً لإحصاءات شركة أوبتا المتخصصة في الأرقام والإحصاءات، أصبح مودريتش أكبر لاعب في تاريخ كأس العالم يصنع هدفاً في البطولة.

ولم يقتصر دور مودريتش على صناعة هدف الانتصار، بل فرض سيطرته على مجريات المباراة بأكملها، مقدماً أداء متكاملاً في مختلف أرجاء الملعب، كما لم يتردد أفضل لاعب في العالم لعام 2018 في خوض الالتحامات، ونجح مراراً في إبعاد الكرات الخطيرة من داخل منطقة جزاء منتخب بلاده.

وقال بيتار سوتشيتش، صاحب الهدف الأول لكرواتيا: «إنه يلعب وكأنه في الـ20 من عمره، كان مذهلاً».