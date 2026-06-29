العبدولي: قيادة الوحدة أكسبتني ثقة وخبرة في التعامل مع الفِرَق الكبيرة

أكد مدرب الوحدة السابق، حسن العبدولي، أن تجربته في قيادة الفريق، رغم قصرها، شكّلت محطة مهمة في مسيرته التدريبية، إذ منحته ثقة أكبر بقدراته، وساعدته على اكتساب خبرة في التعامل مع الفِرَق الكبيرة، بعدما اقتصرت تجاربه السابقة على تدريب فِرَق كانت تصارع الهبوط في دوري أدنوك للمحترفين.

وقال العبدولي لـ«الإمارات اليوم»: «أتوجه بالشكر إلى سموّ الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، رئيس نادي الوحدة، على الثقة التي منحني إياها بتولي تدريب الفريق، لقد كانت تجربة جميلة، وجدت خلالها كل الدعم من إدارة النادي واللاعبين والجمهور، كما أنها أكدت لي أن توفير البيئة المناسبة للعمل ينعكس بصورة مباشرة على النتائج».

وأضاف أن قيادته للوحدة منحته خبرة إضافية في إدارة فريق كبير، مشيراً إلى أنها تُمثّل خطوة متقدمة في مسيرته التدريبية.

مونديال 2026

وعن رؤيته الفنية لكأس العالم 2026، قال العبدولي إنه يرشح المنتخب الفرنسي للتتويج باللقب، لما يملكه من منظومة فنية متكاملة، وانضباط تكتيكي، إلى جانب وفرة اللاعبين القادرين على صناعة الفارق في مختلف المراكز.

وأضاف أن المنتخب الهولندي يُعدّ من المنتخبات القوية في البطولة، إلا أن المنتخب الفرنسي يبقى الأوفر حظاً لحصد اللقب.

وأبدى العبدولي إعجابه أيضاً بما يقدمه المنتخب الياباني، مشيداً بانضباطه الدفاعي، وسرعة تحولاته الهجومية، وإدارته للمباريات، لاسيما خلال مرحلة المجموعات.

نجاح مع الوحدة

وقاد حسن العبدولي فريق الوحدة لفترة قصيرة، في أبريل الماضي حتى نهاية موسم 2025-2026، ونجح خلالها في قيادة الفريق إلى التتويج بكأس رابطة المحترفين «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» بعد الفوز على العين في المباراة النهائية، كما أنهى الموسم في المركز الخامس بدوري أدنوك للمحترفين.

وكان العبدولي تولى تدريب الوحدة خلفاً للمدرب السلوفيني داركو ميلانيتش.

المشاركة العربية

وعن مشاركة المنتخبات العربية في كأس العالم، قال العبدولي إن الأداء العربي لم يرتقِ إلى مستوى تطلعات الجماهير، باستثناء منتخبات المغرب ومصر والجزائر.

وأوضح أن المنتخب المغربي واصل تقديم مستوياته الثابتة، بينما أشاد بالمنتخب المصري، مؤكداً أن مدربه حسام حسن نجح في فرض بصمته الفنية رغم الانتقادات التي تعرض لها في بداية مهمته، مستفيداً من امتلاكه مجموعة مميّزة من اللاعبين، يتقدمهم محمد صلاح، وعمر مرموش، ومصطفى عبدالرؤوف «زيكو».

وأشار إلى أن المغرب ومصر والجزائر نجحت في بلوغ دور الـ32، بينما ودعت منتخبات السعودية وتونس وقطر والأردن والعراق منافسات البطولة من الدور الأول.