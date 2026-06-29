سكالوني: ميسي طلب منح دقائق لعب لزملائه

كشف مدرب الأرجنتين، ليونيل سكالوني، أن قائد المنتخب ليونيل ميسي «فضّل أن يحصل زملاؤه على دقائق لعب»، بعد مشاركته بديلاً في الفوز على الأردن 3-1 أمس في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وبعد دخوله من مقاعد الاحتياط في الدقيقة 60، سجل ميسي هدف الأرجنتين الثالث من ركلة حرة (80)، رافعاً رصيده إلى 19 هدفاً قياسياً في جميع مشاركاتها المونديالية.

وأجرى سكالوني تسعة تغييرات على تشكيلته الأساسية أمام النمسا (2-صفر)، وقال إن «ميسي كان بإمكانه أن يلعب اليوم 90 دقيقة كاملة، لكنه فضّل أن يحصل زملاؤه على دقائق لعب»، وأضاف «هذا يعكس شخصيته بأفضل صورة، لأنه لا يفكر في الأرقام التي يتحدث عنها الناس كثيراً».