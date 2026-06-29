«حفل زفاف» زيّن لقاء البرازيل والدنمارك في مونديال 1998

شهد ملعب «فيلودروم»، في مدينة مرسيليا جنوب فرنسا، قبل انطلاق مباراة البرازيل والدنمارك في نهائيات كأس العالم 1998، واقعة غير مسبوقة في تاريخ البطولة، بعدما استضاف مراسم حفل زفاف أُقيم على أرضية الملعب، وجمع بين أويفيند إكيلاند وروز إنغيلا دي سوزا.

وتعود تفاصيل هذه القصة إلى قرعة المجموعة الأولى في مونديال فرنسا 1998، التي أوقعت البرازيل والدنمارك في مواجهة ضمن منافسات الدور الأول، ما دفع الخطيبين إلى مخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بطلب رسمي لإقامة مراسم زفافهما على أرضية الملعب قبل انطلاق المباراة.

وذكر المؤرخ الأرجنتيني، لوثيانو بيرنيكي، في كتابه «أغرب الحكايات في تاريخ المونديال»، أن «فيفا» درس الطلب قبل أن يمنح موافقته الرسمية على إقامة مراسم الزواج، وجاء في الخطاب الموقّع من الناطق الرسمي للاتحاد الدولي آنذاك، كيث كوبر: «يؤكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) دائماً أن كرة القدم تجمع الناس بروح الحب والصداقة والأخوة، وبناءً على ذلك تم قبول طلبكما»، وأُقيم حفل الزفاف في 23 يونيو، قبل ساعة من انطلاق المباراة وأمام الجماهير، قبل أن يحقق المنتخب الدنماركي الفوز على نظيره البرازيلي بنتيجة (2-1).