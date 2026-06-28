بثقة «فيفا».. الثنائي التحكيمي الإماراتي يواصل تألقه في مونديال 2026

يمثل الثنائي التحكيمي الإماراتي عمر آل علي ومحمد أحمد يوسف التحكيم الإماراتي في مباراة كندا وجنوب إفريقيا المقامة ضمن دور الـ32 من كأس العالم 2026، في تأكيد جديد على الثقة الدولية بالكفاءات الإماراتية.

ويشارك عمر آل علي حكمًا رابعًا، فيما يتولى محمد أحمد يوسف مهمة الحكم المساعد الاحتياطي، ضمن طاقم يقوده الحكم البرتغالي جواو بينهيرو على ملعب «صوفي» في لوس أنجلوس. ويأتي هذا التكليف من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بعد الأداء المميز للثنائي في إدارة مباراة مصر ونيوزيلندا خلال دور المجموعات، ليواصلا حضورهما المشرف في أكبر محفل كروي عالمي.

من جهة أخرى لم ​يدرج اسم قائد كندا ألفونسو ديفيز مرة ‌أخرى ​في التشكيلة الأساسية لفريقه، الذي سيواجه جنوب أفريقيا في دور 32 من كأس العالم لكرة القدم، لكنه كان ضمن البدلاء، مع معاناته من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية وسط ⁠تكهنات حول جاهزيته البدنية.

وأعادت جنوب أفريقيا لاعب خط الوسط الأساسي تيبوهو موكوينا إلى التشكيلة الأساسية، بعد غيابه عن المباراة الماضية أمام ‌كوريا الجنوبية في مونتيري بسبب الإيقاف.

وهذا هو التغيير الوحيد في التشكيلة، إذ يحل موكوينا محل ‌لاعب الوسط الدفاعي ثالينتي مباثا.

وأجرت كندا، المشاركة ‌في استضافة البطولة، أربعة تغييرات، بعد أن ‌حل مويز بومبيتو محل ‌لوك دو فوجرول في قلب الدفاع، بينما تعافى ستيفن يوستاكيو ​من الإصابة ليحل ‌محل ماتيو ​شوانيير في خط الوسط.

ويدخل ليام ميلر إلى التشكيلة بدلا من علي أحمد في تغيير آخر في خط الوسط، بينما ​تنازل ⁠كايل لارين ⁠عن مكانه في الهجوم لصالح تاني أولواسيي.



التشكيلات

جنوب أفريقيا: رونوين وليامز، وأوبري موديبا، ومبيكيزيلي مبوكازي، ‌وخوليسو موداو، وإيمي أوكون، وتيبوهو موكوينا، وسيفيلو سيثول، وأوسوين أبوليس، وريليبوهيل ​موفوكينج، وثابيلو ماسيكو، وإيفيدنس ماكجوبا.

كندا: ماكسيم كريبو، وأليستير جونستون، و مويز بومبيتو، وديريك كورنيليوس، وريتشي لاريا، وستيفن يوستاكيو، وناثان ساليبا، وليام ميلر، وتاجون بيوكانن، وجوناثان ​ديفيد، وتاني أولواسيي.