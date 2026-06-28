مدرب كوريا الجنوبية يستقيل من منصبه بعد انتقادات رئيس بلاده

استقال هونغ ميونغ بو، المدير الفني لمنتخب كوريا الجنوبية، من منصبه، وذلك بعدما قال رئيس بلاده لي جاي ميونغ، عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، إن خروج الفريق من دور المجموعات بكأس العالم وعدم بلوغ مرحلة خروج المغلوب يعد أمرا يدعو للسخرية.

وأضاف: "هذا الفشل في نهائيات كأس العالم، والذي صدم الجماهير الكورية، يعد فشلا للمنظومة والأفراد".

وأعلن هونغ استقالته من منصبه، حسبما ذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، وذلك بعدما جمع ثلاث نقاط في البطولة التي أقيمت في أميركا والمكسيك وكندا، وذلك على خلاف التوقعات، وكان هونغ قد فشل أيضا في بلوغ الدور الثاني في نسخة عام 2014 في ولايته الأولى كمدرب.

وكان منتخب كوريا الجنوبية، رابع مونديال 2002، قد وقع في مجموعة تبدو سهلة نظريا في كأس العالم بنظامها الجديد.

وتواجد المنتخب الكوري الجنوبي في المجموعة الأولى مع المكسيك، أحد المضيفين، وجنوب أفريقيا والتشيك.

وبعد الفوز في الجولة الأولى على التشيك 2/1، خسر الفريق أمام المكسيك ثم بشكل مفاجئ أمام جنوب أفريقيا، ولم تكن النقاط الثلاث كافية للتأهل كواحد من أفضل أصحاب المركز الثالث في نهاية دور المجموعات أمس السبت.

وقال رئيس كوريا الجنوبية: "بما أنه يتم إنفاق مبالغ طائلة من أموال دافعي الضرائب ومن موارد الدولة، أطلب من وزير الثقافة والرياضة والسياحة تحليل هذا الموقف وسببه ودراسة التدابير اللازمة لتفادي حدوثه في المستقبل".