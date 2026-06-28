موقف موقف صلاح وعبدالمنعم من المشاركة في مباراة أستراليا

أكد عضو اتحاد الكرة المصري مصطفى أبو زهرة أن نجم "الفراعنة" محمد صلاح والمدافع محمد عبدالمنعم سيكونان جاهزان للمشاركة في مباراة أستراليا، ضمن دور الـ32 لبطولة كأس العالم 2026.

وقال أبو زهرة في تصريحات تلفزيونية: "محمد صلاح ومحمد عبدالمنعم سيكونان جاهزين لمواجهة أستراليا، بينما كان حسام عبد المجيد جاهزاً لمباراة إيران، لكن الجهاز الفني فضل إراحته، والأمر نفسه بالنسبة لحمدي فتحي".

وأصيب صلاح ومحمد عبد المنعم خلال التعادل بين مصر وإيران 1-1 في ختام منافسات المجموعة السابعة لكأس العالم.

وغادر صلاح (34 عاماً) المباراة ⁠⁠⁠⁠بعد 11 دقيقة من الشوط الثاني، بينما تعرض عبد المنعم لإصابة مبكرة بعد لحظات من تسببه في ركلة جزاء أهدرها مهدي طارمي مهاجم إيران.

وتأهل المنتخب المصري للأدوار الإقصائية ببطولة كأس العالم لأول مرة في تاريخهم بعد احتلال المركز الثاني في المجموعة السابعة برصيد 5 نقاط بعد التعادل 1-1 مع بلجيكا، والفوز 3-1 على نيوزيلندا ثم التعادل مع إيران 1-1 أيضا.

وسيلتقي منتخبا مصر وأستراليا في مدينة دالاس مساء الجمعة المقبل ضمن دور الـ32 للمونديال.