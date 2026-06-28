«عصير المخلل» يخطف الأنظار في مونديال 2026

خطف «عصير المخلل» الأنظار في مونديال 2026، بعد ظهوره في لقطة غير مألوفة خلال مباراة الولايات المتحدة وأستراليا، عندما تعرّض الحكم الألماني فيليكس تسفاير لتشنجات عضلية في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

وتوقفت المباراة مؤقتاً بعدما سقط تسفاير متأثراً بالتشنجات، قبل أن يتدخل عدد من الموجودين في الملعب لمساعدته، فيما حصل الحكم على مشروب أثار فضول المتابعين، قبل أن يستعيد قدرته على إكمال المباراة.

ووفق تقارير إعلامية، فإن المشروب كان «عصير المخلل» أو «ماء المخلل»، وهو السائل المالح والحامض الموجود في عبوات المخللات، والذي يستخدمه بعض الرياضيين للتعامل السريع مع التشنجات العضلية أثناء المنافسات.

ولا يقوم تأثير ماء المخلل، بحسب تفسيرات طبية، على تعويض السوائل أو الأملاح فوراً، إذ إن ذلك لا يحدث خلال ثوانٍ، بل يُعتقد أن الطعم الحامض القوي يحفّز مستقبلات عصبية في الفم والحلق، ما يرسل إشارات تساعد على تهدئة الانقباض العضلي اللاإرادي.

وتشير دراسات إلى أن ماء المخلل قد يخفف التشنجات العضلية بسرعة أكبر من الماء، لكن الخبراء يؤكدون أنه لا يغني عن الترطيب السليم أو التغذية المناسبة، ولا ينبغي التعامل معه كبديل طبي دائم.

وحوّلت اللقطة مشروباً بسيطاً إلى واحد من أغرب أحاديث مونديال 2026، بعدما انتقل «ماء المخلل» من عبوات المطبخ إلى واجهة النقاش الرياضي العالمي.