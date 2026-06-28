تفوق إفريقي تاريخي في كأس العالم 2026 بنسبة تأهل قياسية

سجلت منتخبات القارة الإفريقية أفضل نسبة نجاح في كأس العالم 2026 بعدما نجح 9 منتخبات من أصل 10 في بلوغ دور الـ 32 بنسبة تأهل بلغت 90%، لتتصدر «القارة السمراء» ترتيب القارات من حيث الكفاءة التنافسية في دور المجموعات، في واحدة من أبرز مفاجآت البطولة على مستوى النتائج الجماعية.

وجاء هذا التفوق الإفريقي ليشكل ردًا قويًا داخل الملعب على تصريحات مدرب منتخب إيطاليا السابق جينارو غاتوزو، الذي سخر من كثرة المنتخبات الإفريقية والمنتخبات غير الأوروبية المشاركة في كأس العالم، خاصة بعد فشل منتخب إيطاليا في التأهل للمونديال للمرة الثالثة على التوالي، بينما نجحت المنتخبات الإفريقية في فرض حضورها بقوة في الأدوار الإقصائية، بتأهل منتخبات المغرب، مصر، السنغال، الجزائر، كوت ديفوار، جنوب إفريقيا، غانا، الكونغو الديمقراطية، الرأس الأخضر، وخروج تونس فقط من دور المجموعات.

وسجل اتحاد أميركا الجنوبية بنسبة 83%، حيث تأهلت 5 منتخبات من أصل 6 وهي الأرجنتين، البرازيل، كولومبيا، الإكوادور، باراغواي، فيما غادرت أوروغواي البطولة مبكرًا.

وفي المقابل حلّ الاتحاد الأوروبي في المركز الثالث بنسبة تأهل بلغت 81% بتأهل 13 منتخبًا من أصل 16، وجاءت المنتخبات المتأهلة كالتالي: فرنسا، إنجلترا، إسبانيا، ألمانيا، البرتغال، هولندا، بلجيكا، كرواتيا، سويسرا، النمسا، السويد، النرويج، البوسنة والهرسك، بينما ودعت البطولة منتخبات تركيا، التشيك، إسكتلندا من دور المجموعات.

أما اتحاد أميركا الشمالية والوسطى فحقق نسبة 50% بتأهل 3 منتخبات من أصل 6 وهي الولايات المتحدة الأميريكية، المكسيك، كندا، مقابل خروج بنما، هايتي، كوراساو من الدور الأول.

وفي آسيا بلغت نسبة التأهل 22% فقط بتأهل منتخبين من أصل 8 وهما اليابان وأستراليا، بينما غادرت باقي المنتخبات وهي: السعودية، كوريا الجنوبية، إيران، قطر، العراق، أوزبكستان.

أما أوقيانوسيا فمثّلها منتخب واحد وهو نيوزيلندا، لكنه لم ينجح في بلوغ دور الـ 32 ليغادر البطولة بنسبة تأهل 0%.

وبذلك تؤكد هذه النسخة من كأس العالم 2026 تحولًا واضحًا في خريطة القوة الكروية عالميًا، مع تصدر إفريقيا للمشهد من حيث النتائج الجماعية وتراجع نسبي لبعض القوى التقليدية في دور المجموعات.

وتنطلق مواجهات دور الـ 32 من كأس العالم 2026 بمباريات قوية تجمع نخبة المنتخبات العالمية، في مرحلة تُعد الأكثر تنافسية منذ بداية البطولة، حيث تبرز مواجهات أوروبية وأميركية لاتينية ولقاءات متوازنة تحمل طابعًا إقصائيًا مباشرًا لا يقبل التعويض.

وتشهد هذه المرحلة قممًا مبكرة على رأسها مواجهة المغرب أمام هولندا، إلى جانب لقاء البرازيل مع اليابان، في صدامين من العيار الثقيل يجمعان بين مدارس كروية مختلفة وتوقعات مفتوحة على كل الاحتمالات.

وفي نفس الإطار تتجه الأنظار إلى مواجهتين عربيتين مهمتين، حيث يلتقي المنتخب المصري مع أستراليا في اختبار متوازن، بينما يخوض المنتخب الجزائري مواجهة قوية أمام سويسرا، بينما تتواصل المواجهات البارزة بلقاء فرنسا أمام السويد، وألمانيا أمام باراغواي، إلى جانب مواجهة البرتغال مع كرواتيا في صدام أوروبي خالص، وتلتقي بلجيكا مع السنغال في مواجهة تجمع بين القوة البدنية والانضباط التكتيكي.

ويخوض المنتخب الأميركي مواجهة مهمة أمام البوسنة والهرسك، بينما يلتقي منتخب إنجلترا مع جمهورية الكونغو الديمقراطية في اختبار لا يخلو من الصعوبة، ويصطدم المنتخب المكسيكي بالإكوادور في مواجهة لاتينية متوازنة، في حين يلتقي المنتخب النرويجي بكوت ديفوار في لقاء قوي على المستوى البدني.

كما يواجه المنتخب الأرجنتيني نظيره الرأس الأخضر في مباراة تميل كفته نظريًا لصالح «التانغو»، بينما يلتقي المنتخب الكولومبي مع غانا في مواجهة مفتوحة، وتجمع مباراة جنوب إفريقيا وكندا بين منتخبين يبحثان عن إثبات الذات في هذه المرحلة.

ترتيب نجاح القارات في كأس العالم 2026

1- إفريقيا: 90%

2- أميركا الجنوبية: 83%

3- أوروبا: 81%

4- أميركا الشمالية والوسطى: 50%

5- آسيا: 22%

6- أوقيانوسيا: 0%