مأساة نجم هولندا جاكبو لم تمنعه من مغادرة كأس العالم

سيبقى النجم الهولندي لكرة القدم كودي جاكبو، مع منتخب بلاده رغم فقدان طفله الذي كان لا يزال جنينا.

وأعلن جاكبو وشريكته نوا فان دير بيج الخبر أمس السبت، حيث كان الثنائي ينتظران استقبال طفلهما الثاني، وكان من المقرر أن تتم الولادة في شهر أكتوبر المقبل.

وقالت فان دير بيج على "إنستغرام" : "بقلوب يعتصرها الألم، نشارككم الخبر المفجع بأن طفلنا الذكر توفي خلال فترة الحمل".

وفي منشور خاص به، قال جاكبو :"إنها فترة بالغة الصعوبة بالنسبة لعائلتنا. نرجو من الجميع احترام خصوصيتنا ومنحنا المساحة التي نحتاجها. شكرا لتفهمكم".

وذكر الاتحاد الهولندي لكرة القدم، أنه وبعد التحدث مع شريكته، قرر جاكبو البقاء مع المنتخب، حيث لا يزال المنتخب الهولندي يشارك في منافسات كأس العالم.