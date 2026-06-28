ماذا قال مدرب الأردن جمال سلامي عن لاعبي "النشامى" بعد الخسارة من الأرجنتين؟

قال المدرب المغربي للمنتخب الأردني جمال سلامي أن الأخطاء التي تُرتكب أمام بطل العالم "تدفع ثمنها غاليا" بعد الخسارة أمام الأرجنتين 1-3 في الجولة الثالثة من الدور الأول لمونديال 2026، لكنه أكّد أن اللاعبين "أصبحوا أكثر إدراكا لمتطلبات اللعب في المستوى العالي".

وخرج منتخب الأردن خالي الوفاض من المجموعة العاشرة في أول مشاركة له في نهائيات كأس العالم، بعد خسارته أمام النمسا (1-3) والجزائر (1-2) قبل الخسارة الأخيرة بمواجهة حامل اللقب السبت.

وعلّق سلامي على الأخطاء التي ارتكبت وأدت إلى تسجيل الأرجنتين ثلاثة أهداف، بينها من البديل ليونيل ميسي الذي سجل هدفه المونديالي الـ19.

وقال "حين تلعب أمام بطل العالم (فإن) الأخطاء تدفع ثمنها غاليا. في مستوى آخر من الممكن أن ترتكب الأخطاء ولا تعاقب عليها".

لكن المدرب البالغ 55 عاما أشار إلى أن "كأول مشاركة أظن أن أهم شيء ممكن أن نستخلصه من هذه المواجهات هو أن اللاعبين عاشوا حقيقة ما كنا نحكي لهم عنه كتجربة".

وأضاف "كنا نتكلم مع اللاعبين ونطلب منهم تطوير مؤهلاتهم البدنية لأن مواجهة منتخبات في هذه المنافسة العالية تتطلب قدرات بدنية كبيرة. الآن أصبحوا أكثر إدراكا لمتطلبات اللعب في المستوى العالي".

وتابع المدرب الذي ذاق حلاوة كأس العالم لاعبا مع المغرب عام 1998 في فرنسا ولو لدقائق قليلة: "يمكنك أن تحكي الكثير (للاعب)، لكن حين يعيش اللحظة تكون الخلاصة أكبر. أظن أن اللاعبين أذكياء ولا يزال المستقبل أمامهم، وهذه التجربة الأكيد أنها ستضيف لهم الكثير".

ومع نهاية دور المجموعات، ودّعت سبعة منتخبات آسيوية من أصل تسعة المونديال، فيما تأهلت تسعة منتخبات إفريقية من عشرة.

وأشار سلامي إلى هذا الأمر للتطرق إلى مستوى اللاعبين في الدوري المحلي وخارج الأردن، قائلا: "رأينا كيف أن تسعة منتخبات إفريقية تأهلت فيما خرجت سبعة منتخبات آسيوية. لماذا؟ لأن اللاعبين الأفارقة يحترفون في الدوريات الأوروبية الكبيرة".

وأردف "أهم شيء لكرة القدم الأردنية حتى يصبح الدافع أكبر (لتحقيق نتائج) هو أن يصبح لديهم لاعبون في دوريات فيها تنافسية أقوى وأعلى".

ودخلت الأردن نهائيات أميركا الشمالية، بعد تحقيقها وصافة كأس آسيا 2023 ووصافة كأس العرب 2025.

وقال سلامي "هذا كله مكسب لهذا الجيل. التجربة التي خضناها لا يمكن إلا أن تعود بالفائدة على هذا الجيل الذي طعّمناه بمجموعة من الشباب الذين لديهم مستقبل".