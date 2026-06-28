ميسي يتصدر ترتيب هدافي كأس العالم 2026.. سجل 6 مرات

تصدر الأسطورة الأرجنتينة ليونيل ميسي قائمة هدافي كأس العالم المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك حتى 19 يوليو، مع ختام دور المجموعات اليوم الأحد. وتالياً القائمة الرسمية لجميع الأهداف:

- 6 أهداف -

ليونيل ميسي (الأرجنتين)

- 4 أهداف -

كيليان مبابي، عثمان ديمبيليه (فرنسا)، إرلينغ هالاند (النروج)، فينيسيوس جونيور (البرازيل)

- 3 أهداف -

جوناثان ديفيد (كندا)، دينيز أونداف (ألمانيا)، يوهان مانزامبي (سويسرا)، ماتيوس كونيا (البرازيل)، اسماعيل صيباري (المغرب)، براين بروبي (هولندا)، إسماعيلا سار (السنغال)، إيلايجا جاست (نيوزيلندا)، هاري كاين (إنكلترا)، يوان ويسا (الكونغو الديموقراطية)

- هدفان -

فولارين بالوغون (الولايات المتحدة)، كاي هافيرتس (ألمانيا)، ياسين عياري، أنتوني إيلانغا (السويد)، جود بيلينغهام (إنكلترا)، روبن فارغاس (سويسرا)، كايل لارين (كندا)، كودي خاكبو، كريسنسيو سامرفيل (هولندا)، دايتشي كامادا، أياسي أويدا (اليابان)، ميكل أويارسابال (إسبانيا)، ماكسي أراوخو (الأوروغواي)، باب غي (السنغال)، كريستيانو رونالدو (البرتغال)، دانييل مونيوس (كولومبيا)، إرمين مهميتش (البوسنة والهرسك)، خوليان كينيونيس (المكسيك)، نيكولا بيبيه (ساحل العاج)، لياندرو تروسار (بلجيكا)، رامين رضائيان (إيران)، رياض محرز (الجزائر)، ماركو أرناوتوفيتش (النمسا)

- هدف واحد -

راوول خيمينيس، لويس رومو، ماتيو تشافيس، ألفارو فيدالغو (المكسيك)، لاديسلاف كريتشي، ميخال ساديليك (تشيكيا)، هوانغ إن-بيوم، أوه هيون-غيو (كوريا الجنوبية)، يوفو لوكيتش، كريم علايبيغوفيتش (البوسنة والهرسك)، نايثن صليبا، بروميس ديفيد (كندا)، ماوريسيو، ماتياس غالارسا (الباراغواي)، جيوفاني رينا، أليكس فريمان، أوستن تراستي، سيباستيان بيرهالتر (الولايات المتحدة)، بريل إيمبولو، غرانيت تشاكا (سويسرا)، جون ماكغين (اسكتلندا)، نستوري إيرانكوندا، كونور ميتكالف (أستراليا)، فيليكس نميتشا، نيكو شلوتربيك، جمال موسيالا، ناثانييل براون، لوروا سانيه (ألمانيا)، ليفانو كومينينسيا (كوراساو)، فيرجيل فان دايك، يان بول فان هيكه (هولندا)، كيتو ناكامورا، جونيا إيتو، دايزن مايدا (اليابان)، أماد ديالو، فرانك كيسييه (ساحل العاج)، ألكسندر إيزاك، فيكتور يوكيريس، ماتياس سفانبيرغ (السويد)، عمر الرقيق، حازم المستوري (تونس)، إمام عاشور، مصطفى عبد الرؤوف "زيكو"، محمد صلاح، محمود حسن "تريزيغيه"، محمود صابر (مصر)، عبدالإله العمري (السعودية)، أغوستين كانوبيو (الأوروغواي)، محمد محبي (إيران)، برادلي باركولا، ديزيريه دويه (فرنسا)، إبراهيم مباي، حبيب ديارا، إيليمان ندياي (السنغال)، ليو أوستيغارد، ماركوس هولمغرين بيدرسن، ثيلو آسغارد (النروج)، أيمن حسين (العراق)، رومانو شميد، مارسيل سابيتزر، ساشا كالايدجيتش (النمسا)، علي علوان، نزار الرشدان، موسى التعمري (الأردن)، جواو نيفيش، نونو منديش، رافايل لياو (البرتغال)، فيستون ماييلي (الكونغو الديموقراطية)، ماركوس راشفورد (إنكلترا)، مارتن باتورينا، بيتار موسا، أنتي بوديمير، بيتار سوتشيتش، نيكو فلاشيتش (كرواتيا)، كايليب ييرينكي، ديريك لوكاسن (غانا)، لويس دياس، خامينتون كامباس (كولومبيا)، عبوسبيك فايزوللاييف، إلدور شومورودوف (أوزبكستان)، تيبوهو موكوينا، ثابيلو ماسيكو (جنوب إفريقيا)، لامين جمال، أليكس بايينا (إسبانيا)، كيفن بينا، هيليو فاريلا (الرأس الأخضر)، فين سورمان (نيوزيلندا)، نذير بن بوعلي، أمين غويري، رفيق بلغالي (الجزائر)، حسن الهيدوس (قطر)، أشرف حكيمي، سفيان رحيمي، ياسين جسيم (المغرب)، ويلسون إيسيدور (هايتي)، نيلسون أنغولو، غونسالو بلاتا (الإكوادور)، أردا غولر، أوركون كوكجو، كان أيهان (تركيا)، كيفن دي بروين، روميلو لوكاكو، أليكسي سالماكرس (بلجيكا)، جيوفاني لو سيلسو، لاوتارو مارتينيس (الأرجنتين)

- هدف عكسي -

الباراغوياني داميان بوباديّا (في مباراة الولايات المتحدة)، السويسري ميرو موهايم (في مباراة قطر)، المصري محمد هاني (في مباراة بلجيكا)، العراقي أيمن حسين (في مباراة النروج)، الأردني يزن العرب (في مباراة النمسا)، القطري محمد مناعي (في مباراة كندا)، القطري محمود أبو ندى (في مباراة البوسنة والهرسك)، الأسترالي كاميرون بورغيس (في مباراة الولايات المتحدة)، السعودي حسان التمبكتي (في مباراة إسبانيا)، الأوزبكستاني عبدالواحد نعمتوف (في مباراة البرتغال)، المغربي ياسين بونو (في مباراة هايتي)، التونسي إلياس السخيري (في مباراة هولندا)

* تُمنح جائزة الحذاء الذهبي لمن يسجّل أكبر عدد من الأهداف. بحال تعادل لاعبَين أو أكثر، تُمنح الجائزة لصاحب أكبر عدد من التمريرات الحاسمة. بحال استمرار التعادل، يحرز الجائزة اللاعب الذي خاض أقل عدد من الدقائق.