جدول مباريات منتخبات العرب في دور 32 لكأس العالم.. الجزائر ومصر يلعبان بنفس اليوم

بعد ختام دور المجموعات اليوم الأحد في كأس العالم 2026، تحددت أطراف مباريات الدور 32 بشكل رسمي ومن ضمنها المنتخبات العربية الثلاثة التي تأهلت وهي المغرب ومصر والجزائر. فيما يلي جدول مباريات المنتخبات العربية في دور ال32 حيث سلتعب مصر والجزائر بنفس اليوم:

جدول مباريات المنتخبات العربية في دور 32 بتوقيت الإمارات:

30-6-2026 (الثلاثاء)

هولندا-المغرب 05:00

3-7-2026 (الجمعة)

سويسرا-الجزائر 07:00

أستراليا-مصر 22:00