الجدول كاملاً لمواعيد ومباريات الدور 32 في كأس العالم 2026.. قمتان للمغرب وهولندا والبرازيل واليابان

تنطلق مواجهات دور الـ32 من كأس العالم 2026 بمباريات قوية تجمع نخبة المنتخبات العالمية، في مرحلة تُعد الأكثر تنافسية منذ بداية البطولة، حيث تبرز مواجهات أوروبية وأمريكية لاتينية ولقاءات متوازنة تحمل طابعًا إقصائيًا مباشرًا لا يقبل التعويض.

وتشهد هذه المرحلة قممًا مبكرة أبرزها مواجهة فرنسا أمام السويد، وألمانيا أمام باراغواي، إلى جانب لقاء قوي بين البرتغال وكرواتيا، بينما يصطدم المنتخب الهولندي بنظيره المغربي في مواجهة عربية أوروبية مرتقبة، في حين تلتقي بلجيكا مع السنغال في مباراة تحمل طابع القوة البدنية والتكتيكية العالية.

وفي الجانب الآخر من الجدول، يخوض المنتخب الأميركي مواجهة مهمة أمام البوسنة والهرسك، بينما يلتقي المنتخب الإنجليزي مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، ويواجه المنتخب المكسيكي الإكوادور في صدام لاتيني متوازن، في وقت تسعى فيه البرازيل لتجاوز عقبة اليابان، وتخوض النرويج مواجهة قوية أمام كوت ديفوار.

كما يلتقي المنتخب الأرجنتيني مع الرأس الأخضر في اختبار يبدو نظريًا في المتناول لكنه يحمل طموحات مفاجآت، بينما تصطدم أستراليا بمصر في مواجهة متكافئة، في حين يواجه المنتخب الكولومبي نظيره الغاني في لقاء مفتوح على جميع الاحتمالات، وتلتقي جنوب إفريقيا بكندا في افتتاح مباريات هذا الدور، وسط ترقب كبير لما ستسفر عنه هذه المرحلة من مفاجآت وإقصاءات مبكرة.

مواعيد مباريات دور الـ 32 في كأس العالم 2026:

الأحد 28 يونيو

23:00 جنوب إفريقيا --:-- كندا

الإثنين 29 يونيو

21:00 البرازيل --:-- اليابان

الثلاثاء 30 يونيو

00:30 ألمانيا --:-- باراغواي

05:00 هولندا --:-- المغرب

21:00 كوت ديفوار --:-- النرويج

الأربعاء 1 يوليو

01:00 فرنسا --:-- السويد

05:00 المكسيك --:-- الإكوادور

20:00 إنجلترا --:-- الكونغو الديمقراطية

الخميس 2 يوليو

00:00 بلجيكا --:-- السنغال

04:00 أميركا --:-- البوسنة والهرسك

23:00 إسبانيا --:-- النمسا

الجمعة 3 يوليو

03:00 البرتغال --:-- كرواتيا

07:00 سويسرا --:-- الجزائر

22:00 أستراليا --:-- مصر

السبت 4 يوليو

02:00 الأرجنتين --:-- الرأس الأخضر

05:30 كولومبيا --:-- غانا