هدف تاريخي من التعمري.. الأرجنتين تفوز على الأردن بثلاثية

حسمت الأرجنتين مواجهتها أمام الأردن بفوز مستحق بنتيجة 3-1 في مباراة مثيرة ضمن منافسات كأس العالم 2026، في لقاء شهد تقلبات في الأداء قبل أن تفرض الأرجنتين خبرتها وتحسم النتيجة في الشوط الثاني، حيث قدم المنتخب الأردني مقاومة قوية خاصة بعد تقليص الفارق لكنه لم يتمكن من العودة في النتيجة.

افتتح جيوفاني لو سيلسو التسجيل للأرجنتين في الدقيقة 19 عبر تسديدة رائعة من ركلة حرة سكنت الزاوية العليا، قبل أن يعزز لاوتارو مارتينيز التقدم في الدقيقة 31 من ركلة جزاء منحته الأفضلية للأرجنتين مع نهاية الشوط الأول الذي سيطر عليه المنتخب اللاتيني من حيث الفاعلية الهجومية.

في الشوط الثاني عاد المنتخب الأردني إلى أجواء المباراة بهدف تاريخي عبر موسى التعمري الذي سجل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 55 بتسديدة قوية داخل منطقة الجزاء، ما أشعل اللقاء مؤقتا ورفع من حدة الضغط على الدفاع الأرجنتيني وسط محاولات أردنية لإدراك التعادل.

لكن الأرجنتين أنهت آمال العودة في الدقيقة 80 عندما سجل ليونيل ميسي الهدف الثالث من ركلة حرة مباشرة بطريقة رائعة، ليؤكد تفوق فريقه ويقوده إلى فوز مهم 3-1 في مباراة شهدت لحظات مثيرة قبل أن تحسمها الجودة الفردية والخبرة في اللحظات الحاسمة.