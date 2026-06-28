الجزائر والنمسا يتأهلان معًا ويقصيان إيران من المونديال

انتهت المواجهة بين الجزائر والنمسا بتعادل درامي 3-3 في ختام دور المجموعات من كأس العالم 2026، في مباراة مثيرة حملت تقلبات كبيرة حتى اللحظات الأخيرة، وأسفرت عن تأهل المنتخبين معًا إلى دور الـ32 كآخر المتأهلين من المجموعة العاشرة، لتصعد الجزائر لمواجهة سويسرا بينما سلتعب النمسا مع إسبانيا، بينما خرجت إيران من البطولة بسبب هذه النتيجة.

وشهدت المباراة سيناريو متغيرًا في النتيجة، حيث تقدمت النمسا أولًا عبر ماركو أرناوتوفيتش في الدقيقة 28، قبل أن يضيف مارسيل سابيتزر الهدف الثاني في الدقيقة 55، لتبدو النمسا في طريقها لحسم المواجهة. لكن الجزائر عادت بقوة عبر رفيق بلغالي الذي سجل هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول، ثم واصل رياض محرز حضوره الحاسم بإدراك التعادل في الدقيقة 60 قبل أن يمنح فريقه التقدم بهدف ثالث في الدقيقة 90+3 وسط لحظات جنونية.

وفي الوقت الذي اعتقدت فيه الجزائر أنها حسمت المواجهة، خطفت النمسا التعادل القاتل في الدقيقة 90+6 عبر ساسا كالادجيتش، لتعيد المباراة إلى نقطة النهاية وتمنح فريقها نقطة ثمينة ضمنت بها مرافقة الجزائر إلى الدور المقبل في واحدة من أكثر مباريات البطولة إثارة.