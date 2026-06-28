كرواتيا تفوز على غانا 2-1 وتبلغ دور الـ 32

تأهلت كرواتيا إلى دور الـ 32 من كأس العالم لكرة القدم، بفوزها على غانا 2-1 السبت بالتوقيت المحلي في فيلادلفيا، في الجولة الثالثة الأخيرة من المجموعة الثانية عشرة.

وسجل لكرواتيا بيتار سوتشيتش (31)، ونيكولا فلاشيتش (83) ولغانا ديريك لوكاسن (73)، لترفع رصيدها إلى 6 نقاط في وصافة المجموعة الثانية عشرة، بفارق نقطة عن إنكلترا المتصدرة والفائزة في الوقت عينه على بنما 2-0.

وتلعب كرواتيا في الدور الثاني مع وصيف المجموعة الحادية عشرة في تورونتو، وإنجلترا مع السنغال أو ثالث المجموعة الحادية عشرة في أتلانتا، وغانا (4 نقاط) التي كانت قد ضمنت تأهلها الجمعة مع بطل المجموعة الحادية عشرة.