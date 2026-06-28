إنجلترا تتصدر المجموعة الـ 12 بثنائية في بنما في ليلة تاريخية لكين بكأس العالم 2026

أنهى منتخب إنجلترا مشواره بمرحلة المجموعات، متربعا على قمة المجموعة الـ12 في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026.

وحقق المنتخب الإنجليزي فوزا سهلا 2-0 على منتخب بنما، مساء السبت بالتوقيت المحلي، في الجولة الثالثة (الأخيرة) للمجموعة الـ12، بالمونديال الحالي، الذي يقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وخاض منتخب إنجلترا المباراة بأعصاب هادئة، بعدما ضمن في وقت سابق التأهل للأدوار الإقصائية في البطولة، التي يحلم بالحصول عليها للمرة الثانية في تاريخه، بعدما سبق أن توج بها عام 1966.

وعلى ملعب (ميتلايف) في نيوجيرسي، افتتح جود بيلينجهام التسجيل لمنتخب إنجلترا في الدقيقة 62، فيما أضاف النجم المخضرم هاري كين الهدف الثاني في الدقيقة 67، ليصبح الهداف التاريخي للمنتخب الإنجليزي في كأس العالم برصيد 11 هدفا.

ورفع منتخب إنجلترا رصيده إلى 7 نقاط في الصدارة، في حين بقي منتخب بنما، الذي ودع المسابقة قبل خوضه اللقاء، قابعا في مؤخرة الترتيب بلا رصيد من النقاط، علما بأنه الفريق الوحيد الذي لم يحرز أي هدف في النسخة الحالية للبطولة.