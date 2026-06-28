نظام "فيفا" يفرض معضلة غريبة في المجموعة العاشرة.. الجزائر والنمسا لا يرغبان في الفوز

تواجه منتخبات المجموعة العاشرة ضمن كأس العالم الحالية 2026 المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، معضلة حقيقة فرضها نظام «فيفا» في احتساب طريقة التأهل بالإعتماد على المواجهات المباشرة كشرط أول بدلا من فارق الأهداف الذي كان معمولاً به في السابق.

والمعضلة يواجهها منتخبا النمسا والجزائر المتنافسان على المركز الثاني حيث أن الخسارة قد تكون الخيار الأفضل، لأن صاحب المركز الثالث يتجنب مواجهة إسبانيا بطلة أوروبا، متصدرة المجموعة الثامنة.

وحسمت صدارة المجموعة العاشرة لصالح الأرجنتين برصيد 6 نقاط بينما تأتي النمسا ثانية بثلاثة نقاط وخلفها الجزائر بذات الرصيد ويلعبان معا صباح يوم الأحد لتحديد ترتيب المركزين الثاني والثالث بعد أن حجزت الأرجنتين المركز الأول فيما تذيل الأردن المجموعة من دون نقاط ولا أمل له في المنافسة حتى لو فاز على الأرجنتين.

ورفض المدرب الألماني للنمسا رالف رانغنيك، أي مقارنة بين مواجهته مع الجزائر و«فضيحة خيخون» في كأس العالم لكرة القدم 1982، عشية لقاء المنتخبين في الجولة الثالثة من الدور الأول لمونديال أميركا الشمالية 2026.

ورد رانغنيك بحزم عندما سئل في مؤتمره الصحافي الجمعة، عما إذا كانت النمسا تخطط لعدم الفوز. قال «لا، بالتأكيد لا».

وأضاف المدرب الألماني أنه من المستحيل التكهن بما سيحدث، في ظل وجود العديد من المباريات التي ستقام قبل انطلاق مواجهة النمسا والجزائر على ملعب أروهيد.

وقال «لا أحد منا، حتى قبل يوم واحد، يعرف كيف سيكون الوضع. عندما تبدأ المباراة سنعرف، لكن ذلك لن يؤثر على مباراتنا».

وتُعرف «فضيحة خيخون» بأنها المباراة التي خسرتها النمسا أمام ألمانيا الغربية 0-1 في كأس العالم 1982، بعدما انتهت المواجهة بنتيجة ضمنت تأهل المنتخبين معا على حساب الجزائر بفارق الأهداف.