قائمة المنتخبات أفضل ثوالث في كأس العالم.. وطريقة تحديد المتأهلين الـ8
جدد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نظام بطولة كأس العالم 2026 الجديد فيما يخص التأهل من دور المجموعات الذي يضم 48 منتخباً إلى دور الـ32 كما يلي:
يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة (24 منتخباً)، ويُستكمل دور الـ 32 باختيار أفضل 8 منتخبات احتلت المركز الثالث، بحيث تتم المفاضلة بينها من خلال إنشاء جدول افتراضي موحد يجمع المنتخبات ال12 ويتم حسم المفاضلة بينها من خلال خمس نقاط، هي: إجمالي عدد النقاط، فارق الأهداف الإجمالي، إجمالي الأهداف المسجلة، اللعب النظيف، تصنيف الفيفا.
ووفقاً لشروط فض التساوي في النقاط جاء جدول ترتيب الفرق اصحاب المركز الثالث حتى الآن، كما يلي:
ترتيب المنتخبات أفضل ثوالث
1-السويد 4 نقاط من 3 مباريات
2-الإكوادور 4 نقاط من 3 مباريات
3-البوسنة والهرسك 4 نقاط من 3 مباريات
4-الباراغواي 4 نقاط من 3 مباريات
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5-السنغال 3 نقاط من 3 مباريات
6-ايران 3 نقاط من 3 مباريات
7- كرواتيا 3 نقاط من مباراتين
8-كوريا الجنوبية 3 نقاط من 3 مباريات
9-الجزائر 3 نقاط من مباراتين
10- اسكتلندا 3 نقاط من 3 مباريات
11-اوروغواي 2 نقطة من 3 مباريات
12-الكونغو 1 نقطة من مباراتين
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