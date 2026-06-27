الساحر الغاني معتذراً للأتراك: تعويذتي أثرت عليكم بالخطأ

وجه الساحر الغاني كواكو بونسام اعتذاراً للشعب والمنتخب التركي، بعد ادعائه القيام بتعويذة أثرت بالخطأ عليهم، وأدت إلى إضاعتهم الفرص في المونديال.

وقال بونسام إن خطأ غير مقصود حدث خلال إعداد تعويذة أدى لتعرض تركيا لتأثيراتها بدلاً من خصم منتخب غانا.

وأكد أنه لم تكن لديه أي نية لاستهداف المنتخب التركي، وأنه يعمل حالياً على إعداد “تعويذة مضادة” بهدف إنهاء التأثير المزعوم.

وتداولت وسائل إعلام ومواقع تواصل اجتماعي التصريحات على نطاق واسع، وسط تفاعل كبير وتعليقات ساخرة حول الواقعة.