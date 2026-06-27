مدرب فرنسا يعود إلى كأس العالم بعد وفاة والدته

قال الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، اليوم السبت، إن ديدييه ديشامب مدرب المنتخب الوطني عاد للانضمام إلى ⁠تشكيلة الفريق في كأس العالم بعد عودة قصيرة إلى بلاده عقب ‌وفاة والدته.

وقال الاتحاد الفرنسي في رسالة ‌لوسائل الإعلام "ديدييه متواجد معنا".

وغاب ديشامب، ‌الذي قاد فرنسا ‌للفوز بكأس ‌العالم عام 2018 والوصول إلى النهائي في 2022، ‌عن الفوز بنتيجة ⁠4-1 على النرويج أمس الجمعة، وهو الانتصار الذي ضمن ⁠صدارة ⁠فرنسا للمجموعة التاسعة، مما سيمنحها جدول سفر ⁠أقل إرهاقا في الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يلعب منتخب فرنسا الذي يتخذ من بوسطن ‌مقراً له، ضد السويد بدور 32 في نيوجيرزي يوم الثلاثاء المقبل.