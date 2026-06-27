محمد صلاح لجماهير مصر: أنا بخير

علق قائد المنتخب المصري محمد صلاح على إصابته قائلاً: "أنا بخير الحمد لله"، في إشارة مطمئنة لجماهير الكرة المصرية قبل المواجهة المقبلة أمام أستراليا، وكان صلاح خرج من مواجهة إيران في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السابعة بكأس العالم 2026 بالدقيقة 57.

وظهر صلاح بعد استبداله وهو يضع كيس ثلج على فخذه الأيسر.

وحجز المنتخب المصري مقعدا في الأدوار الاقصائية قبل انطلاق المباراة، حيث احتل المركز الثاني بالمجموعة السابعة، وسوف يواجه أستراليا في دالاس يوم الجمعة المقبل في دور الـ32.