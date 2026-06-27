قائمة المنتخبات المتأهلة إلى الدور 32 في كأس العالم 2026.. 5 دول عربية ودعت رسمياً

بعد انتهاء مباريات اليوم السبت قبل الأخير من منافسات دور المجموعات ضمن كأس العالم 2026 المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، والتي أسفرت عن تأهل منتخب مصر لأول مرة بتعادلها مع إيران 1-1، وفوز بلجيكا على نيوزيلندا 5-1، واسبانيا على الأوروغواي 1-صفر، وتعادل السعودية مع الرأس الأخضر من دون أهداف، أصبحت قائمة المتأهلين رسمياً إلى الدور 32 تضم 28 منتخباً مقابل توديع 12 منتخباً بينهم 5 منتخبات عربية من أصل 8 منتخبات مشاركة.. وتالياً قائمة المنتخبات:

المنتخبات المتأهلة رسمياً

المجموعة الأولى: المكسيك، جنوب إفريقيا

المجموعة الثانية: سويسرا، كندا، البوسنة والهرسك

المجموعة الثالثة: البرازيل، المغرب

المجموعة الرابعة: الولايات المتحدة، أستراليا، الباراغواي

المجموعة الخامسة: ألمانيا، ساحل العاج، الإكوادور

المجموعة السادسة: هولندا، اليابان، السويد

المجموعة السابعة: بلجيكا، مصر

المجموعة الثامنة: إسبانيا، الرأس الأخضر

المجموعة التاسعة: فرنسا، النروج، السنغال

المجموعة العاشرة: الأرجنتين

المجموعة الحادية عشرة: كولومبيا، البرتغال

المجموعة الثانية عشرة: إنجلترا، غانا

قائمة المنتخبات المودعة رسمياً:

تشيكيا، قطر، هايتي، تركيا، كوراساو، تونس، الأردن، بنما، العراق، الأوروغواي، السعودية، نيوزيلندا.

اليوم الختامي

تقام فجر يوم غد الأحد (بتوقيت الإمارات) منافسات اليوم الختامي ضمن دور المجموعات من خلال 6 مباريات ستحدد آخر أربع منتخبات متأهلة إلى الدور 32، ويلتقي فيها: بنما مع انجلترا وكرواتيا مع غانا. وكولومبيا مع البرتغال والكونغو الديمقراطية مع أوزبكستان. والأردن مع الأرجنتين والجزائر مع النمسا.