بلجيكا تنتزع الصدارة بخماسية في نيوزيلندا

انتزع المنتخب البلجيكي صدارة المجموعة السابعة في كأس العالم 2026 بعد فوزه على منتخب نيوزيلندا بنتيجة5 -1، في مباراة قدّم خلالها "الشياطين الحمر" أداءً هجوميًا قويًا أكد به جاهزيتهم للأدوار الإقصائية.

وافتتح لياندرو تروسار التسجيل لبلجيكا في الدقيقة 28، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 50 ليمنح فريقه أفضلية واضحة في اللقاء، وسط سيطرة متواصلة على مجريات اللعب ومحاولات متكررة لتعزيز النتيجة، في حين حاول المنتخب النيوزيلندي العودة دون نجاح يُذكر في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، واصل المنتخب البلجيكي تفوقه، حيث أضاف كيفن دي بروين الهدف الثالث في الدقيقة 66 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يقلص إيليجاه جاست الفارق لنيوزيلندا في الدقيقة 84 بعد ركلة ركنية، ليعود البلجيكيون ويضيف هدف رابع عبر روميلو لوكاكو في الدقيقة 86 والهدف الخامس عن طريق أليكسيس في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وبهذا الفوز، رفع المنتخب البلجيكي رصيده إلى صدارة المجموعة السابعة، مؤكّدًا تفوقه في دور المجموعات بأداء هجومي متوازن بين الخبرة والسرعة، فيما ودّع منتخب نيوزيلندا البطولة بعد حصوله على نقطة واحدة من تعادله مع إيران.