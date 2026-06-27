عقب خروج السعودية وأوروغواي.. مصر تتأهل إلى دور الـ 32 قبل مواجهة إيران

حسم المنتخب المصري تأهله رسميًا إلى دور الـ32 من كأس العالم 2026 قبل مواجهته المرتقبة أمام المنتخب الإيراني، بعدما أسفرت نتائج المجموعة الثامنة عن خروج منتخبي السعودية وأوروغواي من المنافسة على بطاقات التأهل، ليضمن "الفراعنة" مواصلة مشوارهم في البطولة.

وجاء تأهل المنتخب المصري بعد خسارة أوروغواي أمام إسبانيا بهدف دون رد، وتعادل السعودية سلبيًا مع الرأس الأخضر، وهي النتائج التي جمدت رصيد المنتخبين عند نقطتين فقط، ليحتل منتخب أوروغواي المركز الثالث بفارق الأهداف، بينما جاء المنتخب السعودي في المركز الرابع والأخير، لتنتهي آمالهما في بلوغ الأدوار الإقصائية.

ويدخل المنتخب المصري مباراته أمام إيران بأفضلية معنوية بعد ضمان التأهل، لكنه سيواصل السعي لتحقيق نتيجة إيجابية من أجل تحسين موقعه في ترتيب المجموعة قبل انطلاق منافسات دور الـ32، ومواصلة رحلته نحو تحقيق إنجاز جديد في النسخة الحالية من كأس العالم 2026.