أوروغواي تودع المونديال.. إسبانيا تطرد بطل العالم مرتين

أطاح المنتخب الإسباني بنظيره الأوروغواياني من كأس العالم 2026 بعدما تغلب عليه بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثامنة، ليحسم "الماتادور" صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، بينما غادر منتخب أوروغواي، بطل العالم مرتين، البطولة مبكرًا بعدما تجمد رصيده عند نقطتين.

وسجل أليكس باينا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 42 بعدما استغل تمريرة عرضية متقنة من ماركوس يورينتي، ليمنح المنتخب الإسباني أفضلية حافظ عليها حتى صافرة النهاية، رغم المحاولات المتكررة من المنتخب الأوروغواياني لإدراك التعادل.

وفرض المنتخب الإسباني سيطرته على فترات طويلة من اللقاء، وواصل تهديد مرمى منافسه بعد الهدف، وكاد أن يعزز تقدمه في أكثر من مناسبة، بينما اصطدمت محاولات أوروغواي بتألق الحارس أوناي سيمون وصلابة الدفاع الإسباني، قبل أن يختتم المنتخب اللاتيني المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد أوغستين كانوبيو في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وبهذه النتيجة، واصل المنتخب الإسباني مشواره في البطولة متصدرًا للمجموعة الثامنة برصيد 7 نقاط، متأهلاً إلى دور الـ32، في حين انتهت رحلة منتخب أوروغواي، صاحب لقب كأس العالم في مناسبتين، بخروج مبكر بعدما عجز عن تحقيق أي انتصار في دور المجموعات واكتفى بحصد نقطتين فقط.