السعودية خارج المونديال.. الرأس الأخضر تتأهل إلى دور الـ 32

حجز منتخب الرأس الأخضر بطاقة التأهل إلى دور الـ32 من كأس العالم 2026 بعدما فرض التعادل السلبي نفسه على مواجهته أمام المنتخب السعودي، في اللقاء الذي جمعهما ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثامنة، ليحسم المنتخب الإفريقي عبوره إلى الأدوار الإقصائية، بينما انتهى مشوار "الأخضر" في البطولة.

ورفع منتخب الرأس الأخضر رصيده إلى 3 نقاط ليضمن احتلال المركز الثاني في المجموعة الثامنة، ليواصل كتابة التاريخ في مشاركته المونديالية، مستفيدًا من صلابته الدفاعية وقدرته على الخروج بنقطة ثمينة أمام المنتخب السعودي، الذي لم ينجح في استغلال الفرص التي سنحت له طوال اللقاء.

وشهدت المباراة محاولات متبادلة من الطرفين، حيث تألق حارس الرأس الأخضر في التصدي لأبرز الفرص السعودية، بينما حافظ الحارس محمد العويس على آمال منتخب بلاده بتدخلات حاسمة، لينتهي اللقاء دون أهداف بعد مواجهة اتسمت بالحذر والتوازن.

في المقابل، ودع المنتخب السعودي منافسات كأس العالم 2026 بعدما أنهى مشواره في المركز الرابع والأخير بالمجموعة الثامنة، ليفشل في بلوغ دور الـ32، رغم محاولاته لتحقيق الفوز في الجولة الأخيرة، إلا أن التعادل لم يكن كافيًا لإنقاذ آماله في مواصلة المشوار.