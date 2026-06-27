مدرب الأرجنتين: الأردن منتخب قوي وميسي احتياطي أمامه

أكد مدرب منتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني الإبقاء على قائد الفريق ونجمه ليونيل ميسي احتياطياً في مباراة الأردن ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

وقال سكالوني في مؤتمر صحافي، الجمعة، إن ميسي "سيكون على مقاعد البدلاء في مباراة الأردن، لكي يلعب أساسياً في مباراة أخرى، وسنعلن بقية الفريق غداً".

وأضاف: "يجب عليك دائماً اتخاذ الاحتياطات اللازمة بشأن ما يمتلكه الخصم. في هذه النسخة من كأس العالم، نرى أن هناك فرقا تلعب بأساليب مختلفة، وقد حقق العديد منها نتائج إيجابية".

وتابع في تصريحاته التي نقلها الحساب الرسمي للمنتخب الأرجنتيني عبر "إكس": "يعود الفضل الأكبر في كل ما تم إنجازه إلى اللاعبين الذين يلتزمون بالحضور ويتدربون بأقصى جهد. أعتقد أنه عندما تتاح الفرصة، هناك لاعبون رائعون يستحقون أيضاً المشاركة. والفكرة هي أن يلعب الفريق بنفس الطريقة".

وشدد على أن "الأردن خصم قوي، وسنسعى للاستحواذ على الكرة والسيطرة على مجريات المباراة، مهاجمو المنافس يتسمون بالسرعة وعلينا أن نضع ذلك في الاعتبار".

وأوضح سكالوني قائلاً: "أود أن أمنح الجميع ⁠فرصة اللعب، وعندما ‌تتاح لي الفرصة أفعل ذلك لأنهم يستحقون ذلك. إنهم لاعبون ⁠رائعون أيضا. حلمي كمدرب هو أن يقدم الفريق نفس الأداء بغض ⁠النظر عن اللاعبين الذين يشكلون الفريق".

واختتم سكالوني تصريحاته قائلاً: "إذا كنت ترتدي قميص الفريق وتلعب، فلا يهم ما إذا كانت المباراة مهمة من حيث ⁠النقاط أم لا. ستبذل قصارى جهدك للفوز ولا شيء يتغير. نحن على نفس الحال الذي كنا عليه منذ اليوم الأول".

وضمن منتخب الأرجنتين التأهل لدور الـ32 بعد الفوز على الجزائر 3 - صفر والنمسا 2 - صفر.