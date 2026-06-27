فيفا: مبابي يتفوق على بيليه بالمساهمات التهديفية بالمونديال

نجح كيليان مبابي، قائد منتخب فرنسا، في تحطيم رقم الأسطورة البرازيلي بيليه في عدد المساهمات التهديفية في المونديال، وذلك رغم عدم تسجيله في فوز فريقه على النرويج 4-1، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة التاسعة بمونديال 2026 في أميركا والمكسيك وكندا، وفق ما ذكره الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وتمكن المنتخب الفرنسي من الفوز بصدارة المجموعة التاسعة بعد فوزه الكبير على النرويج 4-1 في الجولة الثالثة، ليتأهل لمواجهة أحد المنتخبات التي احتلت المركز الثالث في مجموعتها بالبطولة، فيما سيلتقي منتخب النرويج بكوت ديفوار يوم الثلاثاء المقبل في دور الـ32.

وتألق عثمان ديمبلي، مهاجم باريس سان جيرمان، وسجل ثلاثة أهداف (هاتريك) فيما سجل زميله ديزيري دويه الهدف الرابع، وصنع مبابي هدفين لديمبلي ليدخل التاريخ.

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن مبابي وصل إلى المساهمة التهديفية رقم 20 بعد صناعته الهدف الثاني لديمبلي، بواقع 16 هدفاً وأربع تمريرات حاسمة، متفوقاً على بيليه الذي كان لديه 19 مساهمة تهديفية (12 هدفاً وسبع تمريرات حاسمة) فيما يملك الأرجنتيني ليونيل ميسي في رصيده 27 مساهمة تهديفية بواقع 18 هدفاً وتسع تمريرات حاسمة.