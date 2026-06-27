ديمبلي "هاتريك".. الديوك الفرنسية تصيح في وجه النرويج

قاد عثمان ديمبلي منتخب فرنسا إلى صدارة المجموعة التاسعة ببطولة كأس العالم 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا، وذلك بالفوز على النرويج 4/1، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات.

وأنهى منتخب فرنسا مبارياته في المجموعة التاسعة بالعلامة الكاملة بعد فوزه بالمباراة الثالثة على التوالي، متفوقا بفارق ثلاث نقاط عن المنتخب النرويجي صاحب المركز الثاني بالمجموعة التي تضم أيضا السنغال والعراق.

وسجل ديمبلي ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق السابعة و20و32، فيما سجل تيلو أوستجارد لمنتخب النرويج في الدقيقة 21، فيما سجل ديزيري دويه الهدف الرابع لفرنسا في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

وبعد تسجيل هدفه في شباك العراق في المباراة الماضية، بات في رصيد ديمبلي، مهاجم باريس سان جيرمان والفائز بالكرة الذهبية العام الماضي، أربعة أهداف، ليعادل زميله في الفريق كيليان مبابي وإيرلنج هالاند مهاجم النرويج في سباق ترتيب الهدافين الذي يتصدره الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سجل كل أهداف بلاده في البطولة (خمسة أهداف).

وكان ستول سلوباكان، المدير الفني للمنتخب النرويجي، قد فضل إراحة العناصر الأساسية مثل المهاجم إيرلنج هالاند ولاعب الوسط مارتن أوديجارد، وذلك بعد ضمان الفريق الصعود لدور الـ32 من المسابقة.

وسيلتقي المنتخب الفرنسي، بطل العالم في 1998 و2018 ووصيف النسخة الماضية في قطر 2022، مع أحد الفرق التي احتلت المركز الثالث في مجموعتها بدور الـ32، وذلك صباح يوم الأربعاء المقبل في نيوجيرسي.

على الجانب الآخر، سيلتقي منتخب النرويج مع كوت ديفوار، صاحبة المركز الثاني في المجموعة الخامسة، في أرلنجتون مساء الثلاثاء ضمن منافسات دور الـ32.