الساحر الغاني: كأس العالم لرونالدو والبرتغال ومنعت ميسي من الألقاب

خرج الساحر الغاني كواكو بونسام بتنبؤ جديد حول بطولة كأس العالم، وذلك بعد ادعائه تعطيل النجم الإنجليزي هاري كين في مباراة منتخب بلاده أمام غانا، والتي انتهت بالتعادل السلبي قبل يومين.

وقال بونسام إن لقب كأس العالم في نسخته الحالية سيكون من نصيب منتخب البرتغال بقيادة نجمه كريستيانو رونالدو، مؤكداً أن «رونالدو سيرفع الكأس لأن وقته قد حان أخيراً لتحقيق اللقب».

وزعم أنه منع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من تحقيق أي لقب جديد، لافتاً إلى أن منتخب الأرجنتين قد يواجه انهياراً صادماً في البطولة.

وأضاف أن المنتخب الإنجليزي وهاري كين سيتعرضان لتعثرات في المباريات المقبلة.