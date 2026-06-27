ريال مدريد يعلن رحيل سيبايوس

أعلن ريال مدريد رحيل لاعب ثالث عن صفوف الفريق ضمن مرحلة إعادة الهيكلة تحت قيادة المدرب الجديد جوزيه مورينيو.

وجاء الدور على لاعب الوسط الإسباني داني سيبايوس، ليكون ثالث لاعب يرحل عن النادي بعد داني كارفاخال وديفيد ألابا.

وكان من المقرر أن ينتهي عقد سيبايوس مع ريال مدريد في 30 يونيو 2027، ولكن تم تقديم موعد رحيله نظراً لعدم وجوده ضمن خطط جوزيه مورينيو، ورغبة لاعب الوسط في تحقيق حلمه بالعودة إلى ريال بيتيس.

وقال النادي في بيان: "يشكر ريال مدريد داني سيبايوس على التزامه وعمله الدؤوب خلال فترة وجوده معنا، ويتمنى له ولعائلته كل التوفيق في هذه المرحلة الجديدة من حياتهم. ريال مدريد هو وسيظل دائماً بيته".