مدرب ألمانيا يدعم نوير بعد «هدف الإكوادور»

حرص مدرب منتخب ألمانيا يوليان ناغلسمان، على دعم حارس المرمى مانويل نوير، عقب الخسارة أمام الإكوادور بنتيجة 1-2 في ختام منافسات دور المجموعات بكأس العالم، مساء أول من أمس.

وقال ناغلسمان: «الأمر محبط للغاية بالنسبة لنوير مرة أخرى لأنه لم يحصل بعد على تلك اللحظة المنتصرة. جميع التسديدات كانت صعبة وخادعة».

وكان نوير تردد في التعامل مع الكرة خلال الهدف الثاني للإكوادور، الذي جاء من ركلة ركنية، قبل أن ينجح المهاجم جونزالو بلاتا في تسجيل هدف الفوز لفريقه.

ولكن الحارس الألماني نفى بشكل قاطع أن يكون ارتكب خطأ تسبب في هدف الفوز الإكوادوري.