رئيس الإكوادور يعلن عطلة رسمية بعد الفوز التاريخي على ألمانيا

أعلن رئيس الإكوادور، دانيال نوبوا، اعتبار يوم الجمعة (أمس) عطلة رسمية في جميع أنحاء البلاد، احتفالاً بالفوز التاريخي الذي حققه المنتخب الإكوادوري على ألمانيا 2-1، الخميس، الذي ضمن له التأهل إلى دور الـ32 من كأس العالم 2026.

وكتب نوبوا عبر منصة «إكس»: «شكراً للاعبين والجهاز الفني الذين تمكنوا، رغم الانتقادات والإهانات واللحظات الصعبة التي مروا بها، من استعادة توازنهم، ومنح البلاد بأكملها هذه الفرحة الكبيرة»، قبل أن يضيف: «غداً عطلة رسمية!».

وكان المنتخب الإكوادوري قد حقق مفاجأة مدوية على ملعب «ميتلايف» في نيويورك، بعدما قلب تأخره المبكر إلى فوز ثمين على ألمانيا، بطلة العالم أربع مرات، ليضمن التأهل إلى الدور المقبل.

وسجل نيلسون أنغولو وغونسالو بلاتا هدفي الإكوادور، بعدما كانت ألمانيا قد افتتحت التسجيل في الدقيقة الثانية عبر لوروا سانيه.