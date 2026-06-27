جولياني: أميركا تستطيع استضافة كأس العالم بمشاركة 64 منتخباً

أكد رئيس فريق العمل الأميركي المسؤول عن تنظيم كأس العالم لكرة القدم الحالية أن الولايات المتحدة تستطيع استضافة نسخة من البطولة بمشاركة 64 منتخباً، وقد تدرس الترشح لاستضافة مونديال 2038.

وتستضيف الولايات المتحدة النسخة الحالية من كأس العالم، بالشراكة مع كندا والمكسيك، ومع استضافة أوروبا وإفريقيا وأميركا الجنوبية لنسخة 2030، والسعودية لنسخة 2034 في آسيا، قد تكون الفرصة متاحة أمام أميركا لاستضافة البطولة مجدداً بعد 12 عاماً.

وقال أندرو جولياني، المدير التنفيذي لفريق العمل التابع للبيت الأبيض، الخاص بكأس العالم، إنه لايزال من المبكر اتخاذ قرار نهائي بشأن الترشح مرة أخرى، لكنه يرى أن الولايات المتحدة تمتلك جميع المقومات اللازمة لاستضافة البطولة مجدداً في المستقبل القريب.

وقال جولياني لوكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»: «هذا ما تحدثت بشأنه مع الرئيس ترامب، ومع عدد كبير من أعضاء الحكومة. أعتقد أنه لا توجد دولة أفضل من الولايات المتحدة تستطيع استضافة كأس العالم، وأظن أننا نرى ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي».

وأضاف: «أعتقد أننا نرى ذلك أيضاً من خلال الجماهير التي قد تزور الولايات المتحدة للمرة الأولى أو بعد غياب طويل، حيث يكتشفون أن الولايات المتحدة ترحب بالجميع، ولدينا بنية تحتية مذهلة».