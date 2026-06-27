صحيفة كولومبية: المدافع رومانا على رادار الوصل

ذكرت وسائل إعلام كولومبية أن نادي الوصل دخل قائمة الأندية المهتمة بالتعاقد مع المدافع الكولومبي جوهان رومانا، لاعب سان لورينزو الأرجنتيني، البالغ من العمر 27 عاماً، خلال فترة الانتقالات الصيفية، في ظل بحث النادي عن تدعيم خطه الدفاعي بعناصر ذات خبرة في الدوريات اللاتينية.

وأوضحت صحيفة «لاتين تريبون» الكولومبية، أن نادي الوصل أبدى متابعة دقيقة لمستوى اللاعب في الفترة الأخيرة، مع وجود اهتمام مبدئي بفتح باب المفاوضات، خاصة في ظل الأداء المستقر الذي يقدمه مع فريقه الأرجنتيني واعتماده الأساسي في الخط الخلفي.

ويُعد جوهان رومانا من المدافعين الذين برزوا في الدوري الأرجنتيني خلال المواسم الأخيرة، حيث يتميز بقوة الالتحامات والقدرة على التفوق في الكرات الهوائية، إضافة إلى قدرته على اللعب في أكثر من مركز دفاعي، ما يمنحه مرونة تكتيكية مهمة للمدربين.

وتبلغ القيمة السوقية للاعب نحو 3.5 ملايين يورو، بحسب التقديرات الحديثة لموقع «ترانسفير ماركت»، بعد أن وصلت في وقت سابق إلى نحو ستة ملايين يورو في ذروة مستواه، وهو ما يجعله خياراً مناسباً من الناحية الاقتصادية مقارنة بمدافعين آخرين في السوق.

وعلى صعيد مسيرته الاحترافية، بدأ رومانا مشواره في كولومبيا عبر نادي إندبنديينتي ميديلين، قبل أن ينتقل إلى الدوري الباراغوياني من بوابة نادي غواراني، حيث بدأ يلفت الأنظار بقدراته الدفاعية وقوته في المواجهات الثنائية.