تعرّف إلى مواعيد مباريات دور الـ32 في مونديال 2026.. بتوقيت الإمارات

اتضحت ملامح دور الـ32 في بطولة كأس العالم 2026، المقامة حالياً في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بعدما أسفرت منافسات دور المجموعات عن عدد من المواجهات المرتقبة، أبرزها عربياً لقاء المغرب وهولندا، المقرر الساعة الخامسة من فجر الثلاثاء المقبل بتوقيت الإمارات، مع العلم أن بعض المواجهات ستتحدد بشكلها النهائي مع ختام دور المجموعات بعد غدٍ الأحد.

وتنطلق منافسات دور الـ32، بمواجهة تجمع جنوب إفريقيا وكندا الساعة 11:00 من مساء الأحد بتوقيت الإمارات على ملعب لوس أنجلوس، على أن تُستكمل في اليوم التالي بلقاء البرازيل واليابان على ملعب هيوستن الساعة التاسعة بتوقيت الإمارات، يعقبه الساعة 12:30 من مطلع يوم الثلاثاء بتوقيت الإمارات لقاء ألمانيا مع أحد أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث من المجموعات الأولى حتى الخامسة، على ملعب بوسطن.

ويحتضن ملعب مونتيري، يوم 30 يونيو، المواجهة المرتقبة بين المغرب وهولندا، فيما يلتقي في اليوم ذاته منتخب ساحل العاج مع وصيف المجموعة التاسعة على ملعب دالاس في الساعة 9:00 من مساء الثلاثاء بتوقيت الإمارات.

وتقام في الأول من يوليو أربع مباريات، تجمع الأولى متصدر المجموعة التاسعة مع أحد أفضل أصحاب المركز الثالث من المجموعات الثالثة أو الرابعة أو الخامسة أو السادسة أو السابعة، على ملعب نيوجيرسي.

ويعقبها لقاء المكسيك مع أحد أفضل أصحاب المركز الثالث من المجموعات الثالثة حتى السابعة، على ملعب مكسيكو سيتي، ثم مواجهة متصدر المجموعة الثانية عشرة مع أحد أفضل أصحاب المركز الثالث من المجموعات الرابعة أو الخامسة أو السادسة أو السابعة أو الثامنة، على ملعب أتلانتا، قبل أن يُختتم اليوم بلقاء متصدر المجموعة السابعة مع أحد أفضل أصحاب المركز الثالث من المجموعات الأولى أو الخامسة أو الثامنة أو التاسعة أو العاشرة، على ملعب سياتل.

وتقام يوم الثاني من يوليو مباراتان على ملعب لوس أنجلوس، تجمع الأولى المنتخب الأميركي مع البوسنة والهرسك الساعة 4:00 من فجر الخميس، فيما تجمع الثانية متصدر المجموعة الثامنة مع وصيف المجموعة العاشرة.

ويشهد الثالث من يوليو ثلاث مباريات، إذ يلتقي وصيف المجموعة الحادية عشرة مع وصيف المجموعة الثانية عشرة على ملعب تورونتو، ثم تواجه سويسرا أحد أفضل أصحاب المركز الثالث من المجموعات الخامسة أو السادسة أو السابعة أو التاسعة أو العاشرة وذلك في السابعة من صباح الجمعة المقبلة بتوقيت الإمارات، قبل أن تختتم مباريات اليوم بلقاء أستراليا مع وصيف المجموعة السابعة على ملعب دالاس في الساعة 10:00 من مساء الجمعة.

ويُختتم دور الـ32 في الرابع من يوليو بإقامة مباراتين، تجمع الأولى حامل اللقب، المنتخب الأرجنتيني، مع وصيف المجموعة الثامنة على ملعب ميامي في الساعة 2:00 من فجر السبت الثالني من الشهر المقبل، فيما تجمع الثانية متصدر المجموعة الحادية عشرة مع أحد أفضل أصحاب المركز الثالث من المجموعات الرابعة أو الخامسة أو التاسعة أو العاشرة أو الثانية عشرة، على ملعب كانساس سيتي.