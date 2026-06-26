تركيا تودع كأس العالم بانتصار معنوي على أميركا

ودع المنتخب التركي منافسات المونديال محققاً فوزًا معنويًا مثيرًا على نظيره الأميركي بنتيجة 3-2 في مباراة درامية ضمن منافسات كأس العالم 2026، في لقاء اتسم بالإثارة حتى اللحظات الأخيرة وشهد تقلبات كبيرة في النتيجة قبل أن تحسم تركيا المواجهة في الوقت القاتل.

وبدأت المباراة بشكل صادم للمنتخب التركي بعدما تقدم المنتخب الأميركي مبكرًا عبر أوستون تروستي في الدقيقة الثالثة، قبل أن يرد الأتراك سريعًا بهدف التعادل عن طريق أردا غولر في الدقيقة العاشرة، ليعيد التوازن إلى أجواء اللقاء.

وواصل المنتخب التركي ضغطه الهجومي، ونجح أوركون كوكجو في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 31، ليمنح فريقه أفضلية مع نهاية الشوط الأول الذي انتهى بتقدم تركيا 2-1.

وفي الشوط الثاني، عاد المنتخب الأميركي بقوة ونجح في إدراك التعادل عبر سيباستيان برهالتر في الدقيقة 49، لتعود المباراة إلى نقطة الصفر وسط صراع بدني وتكتيكي بين الطرفين، مع محاولات متبادلة لخطف هدف الفوز.

واستمر التعادل حتى الدقائق الأخيرة من اللقاء، قبل أن يخطف كان إيهان هدف الانتصار القاتل لتركيا في الدقيقة 90+9، ليمنح منتخب بلاده فوزًا ثمينًا رغم عدم تأثيره الكبير على الحسابات التنافسية، لكنه شكل دفعة معنوية قوية للفريق في ختام مشواره بالمجموعة.