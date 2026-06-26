باراغواي تنتظر حسابات المركز الثالث.. أستراليا ترافق أميركا إلى دور الـ 32

انتهت المواجهة بين باراغواي وأستراليا بالتعادل السلبي دون أهداف، في مباراة اتسمت بالحذر التكتيكي وقلة الفرص الحاسمة، ليحسم المنتخب الأسترالي تأهله في المركز الثاني ضمن مجموعته في كأس العالم 2026، بينما تنتظر باراغواي حسابات أفضل المنتخبات التي ستحتل المركز الثالث.

وشهدت المباراة صراعًا متوازنًا بين الطرفين، حيث اعتمد منتخب باراغواي على الانضباط الدفاعي وإغلاق المساحات أمام محاولات أستراليا، بينما حاول المنتخب الأسترالي فرض إيقاعه الهجومي عبر الاستحواذ والضغط في مناطق متقدمة دون نجاح في فك التكتل الدفاعي.

ورغم بعض التبديلات في الشوط الثاني من الجانبين، والتي هدفت إلى تنشيط الخط الهجومي، إلا أن التنظيم الدفاعي الصلب حال دون تسجيل أي أهداف، لتنتهي المباراة بنتيجة التعادل السلبي بعد 90 دقيقة متوترة.

وبهذه النتيجة، ضمن المنتخب الأسترالي التأهل إلى الدور التالي محتلاً المركز الثاني في مجموعته، مستفيدًا من نتائجه السابقة في دور المجموعات، ليواصل مشواره في البطولة العالمية وسط آمال بمواصلة التقدم في الأدوار الإقصائية.