اليابان تتعادل مع السويد وتتأهلان معاً لدور الـ 32

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة هدف لهدف المواجهة القوية التي جمعت بين منتخب اليابان ونظيره السويدي على أرضية ملعب "دالاس كاوبويز"، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لحساب المجموعة السادسة في كأس العالم 2026.

وبهذه النتيجة، رفع المنتخب الياباني رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثاني للمجموعة، فيما رفعت السويد رصيدها إلى 4 نقاط لتحسم أحد مقاعد أفضل الثوالث في المونديال، وتتأهل رفقة اليابان إلى دور الـ 32.