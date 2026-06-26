هولندا تهزم تونس وتتأهل لدور الـ 32 بصدارة المجموعة السادسة

حقق المنتخب الهولندي فوزاً سهلاً على المنتخب التونسي بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السادسة، من منافسات كأس العالم 2026.

سجل أهداف هولندا كل من إلياس سخيري بالخطأ في مرماه بالدقيقة الثالثة، وبريان بروبي بالدقيقة السابعة، ويان باول فان هيك بالدقيقة 62، فيما سجل هدف تونس حازم المستوري بالدقيقة 54.

وبهذه النتيجة حسم المنتخب الهولندي صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط فيما ودعت تونس المونديال بدون نقاط.