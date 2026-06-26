كوت ديفوار تهزم كوراساو وترافق ألمانيا إلى دور الـ32 بالمونديال

تأهل منتخب كوت ديفوار إلى دور الـ32 ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا، وذلك بعد فوزه على منتخب كوراساو 2/صفر، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الخامسة بالبطولة.

ورفع منتخب كوت ديفوار رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني بالمجموعة، بفارق المواجهات المباشرة خلف المنتخب الألماني الذي أنهى دور المجموعات بالخسارة أمام الإكوادور في المباراة التي أقيمت في التوقيت ذاته.

على الجانب الآخر، ودع منتخب كوراساو المنافسات حيث توقف رصيده عند نقطة واحدة في المركز الرابع والأخير في أول مشاركة له في تاريخه بالبطولة.

وتقدم المنتخب الإيفواري في الدقيقة السابعة عن طريق نيكولاس بيبي، وهو أسرع هدف في تاريخ الفريق بكأس العالم، متخطيا بذلك هدف زميله فرانك كيسيه في شباك ألمانيا في الجولة الماضية بالنسخة الجارية والذي جاء بعد 30 دقيقة.

وفي الدقيقة 64 عاد بيبي ليضيف الهدف الثاني له ولفريقه، ليدخل مشاركا في صدارة ترتيب هدافي كوت ديفوار في المونديال عبر التاريخ، إلى جانب الهداف ديديه دروجبا وأرونا ديندان وولفريد بوني وجيرفينيو.