الإكوادور تحقق انتصار مثيرا على ألمانيا بثنائية في المونديال

تلقى منتخب ألمانيا هزيمة أولى في مشواره ببطولة كأس العالم لكرة القدم، بعدما تغلب عليه منتخب إكوادور بنتيجة 2 / 1 ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دورالمجموعات.

وسجل ليروي ساني هدف تقدم ألمانيا في الدقيقة الثانية، ثم تعادل نيلسون أنجولو للإكوادور في الدقيقة التاسعة، وأحرز جونزالو بلاتا الهدف الثاني في الدقيقة 78.

وتوقف رصيد منتخب ألمانيا عند 6 نقاط ويظل في صدارة المجموعة الخامسة، بفارق الأهداف عن منتخب كوت ديفوار الذي كان قد فاز في نفس الوقت على كوراساو 2 / صفر.

أما منتخب الإكوادور فقد وصل للنقطة الرابعة في المركز الثالث ليعزز حظوظه في التأهل إلى دور الـ32.