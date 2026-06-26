مدرب السنغال: مواجهتنا أمام العراق حياة أو موت

أكد مدرب منتخب السنغال بابي ثياو، قوة نظيره العراقي من الناحيتين الفنية والتنظيمية، واصفاً مواجهتهما، مساء الجمعة، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026، بحياة أو موت لكلا الطرفين عقب خسارتهما أمام فرنسا والنرويج بالجولتين الأولى والثانية.

وحذر ثياو في المؤتمر الصحافي قبل المباراة من قدرة منتخب العراق على إحداث خطورة بالغة لا سيما في الجانب الهجومي.

وأوضح ثياو أن التعثر أمام النرويج كان قاسياً، إلا أنه يمثل حافزاً جوهرياً للفريق للسعي نحو حصد النقاط الثلاث أمام العراق وضمان العبور للمرحلة التالية.

كما أكد جاهزية الصخرة الدفاعية كاليدو كوليبالي لخوض لقاء الجمعة، بينما تأكد غياب الحارس إدوارد ميندي رسمياً عن التشكيل، معرباً في الوقت ذاته عن ثقته في قدرة الحارس البديل.

وأضاف: "المواجهة القادمة هي بمثابة حياة أو موت لكلا الطرفين عقب خسارتهما في الجولتين السابقتين، مشدداً على أن الانتصار هو السبيل الوحيد للبقاء في دائرة المنافسة".

واستطرد: "النتائج السابقة كانت صادمة للجميع، خاصة وأن السنغال دخلت غمار كأس العالم بصفتها بطلة للقارة السمراء وأبرز المرشحين لنيل اللقب العالمي، وهذا يجعلني أتفهم سبب هذه الصدمة".

وفي ختام تصريحاته، وصف ثياو اللقاء بالفاصل لانتزاع الفوز من العراق، الذي يمتلك هو الآخر طموحات كبيرة في التأهل وتجاوز دور المجموعات.

ويختتم رفاق ساديو ماني مشوارهم في المجموعة بمواجهة حاسمة ضد العراق بعد أن تلقى المنتخبان هزائم سابقة أمام كل من فرنسا والنرويج.

كذلك فشل المنتخب العراقي في حصد أي نقطة خلال اللقاءين الماضيين، حيث سقط برباعية مقابل هدف أمام النرويج، ثم بثلاثية نظيفة أمام فرنسا.