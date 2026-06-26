بعد 76 عاماً.. ظاهرة تاريخية تجمع حكام الأرجنتين في المونديال

عاش التحكيم الأرجنتيني يوما تاريخيا في النسخة الحالية من نهائيات كأس العالم، بعدما أدار حكمان مباراتين مختلفتين في توقيت متزامن.

وأدار الحكم يايل فالكون بيريز، الخميس، مواجهة المكسيك وجمهورية التشيك ضمن الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى، وفي نفس التوقيت كانت صافرة مواطنه فاكوندو تيلو تدير مباراة كوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا.

وأكدت مجلة "إل غرافيكو" الأرجنتينية أن هذا الأمر يحدث للمرة الأولى منذ 76 عاما، وبالتحديد منذ مونديال البرازيل عام 1950.

تعود السابقة الأخيرة في هذا الشأن إلى يوم 2 يوليو 1950، وفيه أدار الإنجليزي جورج ريدر مباراة أوروغواي وبوليفيا ضمن المجموعة الرابعة التي انتهت بفوز الأول 8-0، وفي توقيت متزامن كان مواطنه آرثر أليس يدير لقاء إيطاليا وباراغواي الذي شهد فوز "الأزوري" بهدفين دون رد، ضمن المجموعة الثالثة.

وظهر الأمر لأول مرة في النسخة الثانية من كأس العالم التي أُقيمت في إيطاليا عام 1934، وبالتحديد يوم 27 مايو وفيه أدار الحكمان الإيطاليان فرانشيسكو ماتيا ورينالدو بارلاسينا مباراتي ألمانيا وبلجيكا (5-2)، والمجر ومصر (4-2) اللتين أُقيمتا لحساب دور الـ16 وانطلقتا عند الساعة 16:30 بالتوقيت المحلي.

وبعد ذلك بـ4 أيام وبالتحديد يوم 31 مايو 1934، تكرر الأمر مع الثنائي الإيطالي نفسه، بإدارة مباراتي ألمانيا ضد السويد (2-1)، والنمسا ضد المجر (2-1) في ربع النهائي.

ومن المقرر أن يتكرر هذا المشهد في النسخة الحالية من كأس العالم للمرة الثانية، بعد أن أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تكليف الثنائي الإنجليزي مايكل أوليفر ومواطنه أنتوني تايلور لإدارة مباراتي فرنسا ضد النرويج، العراق ضد السنغال على التوالي، المقررتين الجمعة ضمن المجموعة التاسعة.