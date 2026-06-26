بيلاردو.. طبيب النساء الذي قاد الأرجنتين إلى عرش العالم

يُمثل الأرجنتيني، كارلوس بيلاردو، حالة فريدة في تاريخ كأس العالم، بعدما نجح في توظيف خلفيته العلمية كطبيب نساء وتوليد، وشغفه بالتفاصيل الدقيقة، في بناء منهج تدريبي صارم قاد منتخب بلاده إلى التتويج بلقب كأس العالم 1986 في المكسيك.

وتناولت وسائل إعلام أرجنتينية مسيرة بيلاردو، اللاعب والمدرب والطبيب الذي صنع أحد أبرز الإنجازات في تاريخ كرة القدم الأرجنتينية، ومن بينها صحيفة «كلارين» التي سلطت الضوء على بدايتيه المهنية والرياضية اللتين سارتا بالتوازي لسنوات.

وأشارت الصحيفة إلى أن بيلاردو التحق بكلية الطب في جامعة بوينس آيرس عام 1957، بالتزامن مع لعبه في فِرَق الفئات السنية لنادي سان لورينزو، قبل أن يتخصص بعد تخرجه في أمراض النساء والتوليد، سعياً إلى تأمين مستقبله المهني إلى جانب مسيرته الرياضية.

وأضافت أن مسيرته التدريبية، التي انطلقت عام 1971 مع نادي إستوديانتيس، دفعته لاحقاً إلى التفرغ الكامل لكرة القدم، بعدما رأى أن ممارسة الطب تتطلب التزاماً كاملاً لا يمكن التوفيق بينه وبين العمل التدريبي.

ونقل بيلاردو منهجه العلمي القائم على الملاحظة الدقيقة والتحليل والاستنتاج إلى عالم كرة القدم، وهو الأسلوب الذي برز بوضوح بعد توليه تدريب المنتخب الأرجنتيني عام 1983، وتمكن من توظيف الإمكانات الاستثنائية للأسطورة دييغو مارادونا ضمن منظومة تكتيكية متطورة، كما أسهم في ترسيخ وانتشار أسلوب اللعب (3-5-2) الذي ترك أثراً كبيراً في الفكر الكروي الحديث.

وأثمر هذا النهج تتويج الأرجنتين بلقب كأس العالم 1986، قبل أن يقترب بيلاردو من الاحتفاظ باللقب في مونديال إيطاليا 1990، عندما بلغ المباراة النهائية وخسر أمام ألمانيا ليكتفي بالمركز الثاني.