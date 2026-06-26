«فيفا» يجمّد نشاط الكرة النيبالية بسبب «طرف ثالث»

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تعليق عضوية الاتحاد النيبالي، ما يحرم منتخبات وأندية البلاد المشاركة في جميع المسابقات الدولية، وتحتل نيبال حالياً المركز الـ175 في التصنيف العالمي للرجال، الصادر عن «فيفا»، بينما يحتل منتخب السيدات المركز الـ88، وأوضح «فيفا»، في رسالة وجهها إلى الاتحاد النيبالي لكرة القدم، أن قرار التعليق جاء بسبب «تدخل غير مبرر من طرف ثالث»، في إشارة إلى الخلاف القائم بين الاتحاد النيبالي والمجلس الوطني للرياضة، الهيئة الحكومية المشرفة على إدارة الشأن الرياضي في البلاد، بشأن حوكمة كرة القدم النيبالية، ويشدد الاتحاد الدولي على ضرورة أن تعمل الاتحادات الوطنية لكرة القدم بصورة مستقلة عن الهيئات الحكومية.