"البدلاء".. قوة ضاربة تحطم رقماً قياسياً في مونديال 2026

تحول اللاعبون القادمون من دكة البدلاء في مونديال 2026 إلى سلاح بارز لحسم المباريات، محطمين جميع الأرقام القياسية في تاريخ كأس العالم، بعدما سجلوا 32 هدفاً حتى فجر اليوم، في فرصة سانحة لتحطيم الرقم القياسي المسجل في نسخة البرازيل 2014، التي انتهت برصيد بلغ 32 هدفاً سجلها اللاعبون البدلاء، خصوصاً أن المونديال الحالي لا يزال في مرحلة دور المجموعات.

وتناولت وسائل الإعلام العالمية، في تحليلات موسعة، ظاهرة «قوة البدلاء» في مونديال 2026، والأسباب الكامنة وراء هذه الغزارة التهديفية التاريخية، في حصاد رقمي ومعدلات قياسية، بعدما كشفت شبكة «إي إس بي إن» الأميركية أن 21.4% من إجمالي أهداف البطولة المسجلة حتى فجر أمس جاءت عبر اللاعبين البدلاء، متجاوزة بذلك النسبة الأعلى تاريخياً المسجلة في مونديال 2014 والبالغة 18.7%.

كما أوضحت الشبكة أن معدل تسجيل البدلاء بلغ 0.59 هدفاً في المباراة الواحدة، متفوقاً على معدل مونديال البرازيل 2014 كاملاً، الذي بلغ 0.50 هدف في المباراة الواحدة، مقابل معدل تهديفي للاعبين القادمين من دكة البدلاء في مونديال قطر 2022 اقتصر على 0.47 هدف في المباراة.

وسلطت الشبكة الضوء على قائمة اللاعبين البدلاء الذين صنعوا الفارق، وآخرهم نجم فريق العين ومهاجم المنتخب المغربي، الذي أهدى منتخب بلاده الهدف الثالث في مباراته فجر اليوم أمام هايتي، والتي حسمها «أسود الأطلس» لصالحهم بنتيجة (4-2) في ختام منافسات المجموعة الثالثة.

كما تناول التقرير المهاجم الألماني دينيز أونداف، الذي يعد الأبرز في النسخة الحالية، إذ شارك بديلاً في مباراتين ونجح خلالهما في تسجيل ثلاثة أهداف، إلى جانب مساهمته في صناعة خمسة أهداف.

وتطرق التقرير أيضاً إلى الموهبة السويسرية جوهات مانزامبي، الذي دخل بديلاً في الدقائق الأخيرة أمام البوسنة والهرسك والنتيجة تشير إلى التعادل الإيجابي، ليحتاج إلى ثلاث دقائق فقط لتسجيل هدفه الأول، قبل أن ينجح في الوقت بدل الضائع بتسجيل هدفه الشخصي الثاني، في مباراة حسمها المنتخب السويسري لصالحه بنتيجة (4-1).

وأكد تقرير الشبكة الأميركية الاستغلال الناجح للربع ساعة الأخيرة من المباريات، في إحصائية فنية أظهرت أن 29.2% من أهداف البطولة سُجلت بين الدقيقة 76 وحتى نهاية الوقت بدل الضائع، وهي الفترة التي يدخل خلالها اللاعبون البدلاء بكامل طاقتهم البدنية، مستغلين حالة الإرهاق لدى لاعبي المنتخبات المنافسة، ما رفع معدلات الأخطاء الدفاعية، التي بلغت 25 خطأً مؤثراً أدى مباشرة إلى تسجيل أهداف.